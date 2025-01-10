За сколько можно приобрести 100 долларов в январе 2025 года

Курс зависит от места, где совершается обмен. Нужно учитывать, что небольшие колебания происходят постоянно. Однако регулятор контролирует ситуацию, не допуская весомых изменений.

Какой курс доллара установлен 10 января

10 января НБУ установил курс на уровне 42,28 гривны за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Минфин".

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В банках средний курс установлен такой:

покупка осуществляется в среднем по 42,20 гривны за доллар;

продажа происходит в среднем по 42,97 гривны за доллар.

В обменниках установлен такой курс:

покупка происходит в среднем по 42,97 гривны за доллар;

продажа осуществляется по курсу – 43,05 гривны за доллар.

Обратите внимание! Конвертация через Mastercard осуществляется по курсу 42,23 гривны за доллар. У Visa аналогичный курс – 42,23 гривны за доллар.

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