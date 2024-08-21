Украина резко увеличила импорт бензина перед новыми акцизами

В августе импорт бензина вырос на ориентировочно 30%. В среднем объем поставок топлива из-за рубежа увеличился до 4,87 тысячи тонн в сутки.

Как вырос импорт бензина

Рост импорта в августе произошел по нескольким причинам. Влияние имел как сезонный фактор, так и предстоящее повышение акциза, что планируется в сентябре.

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Участники рынка ожидают, что в конце месяца темпы поставок могут уменьшиться. Уже сейчас компании имеют больше бензина чем им нужно, таким образом они создают запасы.

В августе Украина осуществляла импорт из многих стран. В частности, из Греции поступило – 19,4 тысячи тонн за первые 18 дней месяца, это на 10,8 тысячи тонн больше чем в аналогичный период июля. Какое количество импорта осуществлялось в августе из других стран:

из Румынии – 20,1 тысячи тонн;

из Польши – 17,4 тысячи тонн;

из Германии – 12, тысяч тонн;

из Литвы – 9,9 1 тысячи тонн.

Напомним! Акцизы на топливо вырастут с 1 сентября.