Як зріс імпорт бензину

Зростання імпорту у серпні відбулося з декількох причин. Вплив мав як сезонний фактор, так і майбутнє підвищення акцизу, що планується у вересні.

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Учасники ринку очікують, що в кінці місяця темпи постачання можуть зменшитись. Уже зараз компанії мають більше бензину ніж їм потрібно, таким чином вони створюють запаси.

У серпні Україна здійснювала імпорт з багатьох країн. Зокрема, з Греції надійшло – 19,4 тисячі тонн за перші 18 днів місяця, це на 10,8 тисячі тонн більше ніж у аналогічний період липня. Яка кількість імпорту здійснювалась у серпні з інших країн:

з Румунії – 20,1 тисячі тонн;

з Польщі – 17,4 тисячі тонн;

з Німеччини – 12, тисяч тонн;

з Литви – 9,1 тисячі тонн.

Нагадаємо! Акцизи на пальне зростуть з 1 вересня.