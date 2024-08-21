Чому виникають затримки

Після витрат на військовий сектор уже здійснюються соціальні видатки. Як пояснила урядовиця Оксана Жолнович, попри можливу невелику затримку, нарахування цих коштів відбуватиметься обов'язково.

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Оксана Жолнович Міністр праці та соціальної політики України Звісно, можуть бути затримки, бо першочергово Казначейство покриває військові видатки. Але після них, на другому рівні, стоять соціальні.

Потрібно розуміти, що усі соціальні видатки закладені у держбюджет України. Поки що масштабних затримок у передачі цих коштів вдавалося уникати.

Нагадаємо! В Україні планують скасувати прожитковий мінімум. Натомість буде впроваджена спеціальна соціальна грошова допомога, що надаватиметься у певних випадках.