Сколько можно получить, если сдать 200 долларов, евро и злотых сегодня

Валютный рынок в Украине остается стабильным. В частности, благодаря своевременным интервенциям со стороны НБУ.

Какой курс доллара установлен 31 января

31 января НБУ установил курс доллара на уровне 41,82 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Минфин".

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В банках средний курс установлен такой:

покупка – 41,60 гривны за доллар;

продажа – 42,15 гривны за доллар.

В обменниках средний курс несколько иной:

покупка – 41,90 гривны за доллар;

продажа – 41,93 гривны за доллар.

Сколько можно выручить за сдачу 200 долларов сегодня

если обмен осуществляется в банке , за 200 долларов можно получить примерно 8 320 гривен;

, за 200 долларов можно получить примерно 8 320 гривен; а вот в обменнике за 200 долларов дадут примерно 8 380 гривен.

Какой курс евро сейчас

По данным издания "Минфин", сегодня НБУ установил курс евро 43,51 гривны. В банках ситуация следующая:

покупка осуществляется по среднему курсу 43,38 гривны за евро;

продажа – 43,98 гривны за евро.

В обменниках средний курс установлен на таком уровне:

покупка – 43,75 гривны за евро;

продажа – 43,90 гривны за евро.

Какую сумму можно получить за обмен 200 евро

если обменять евро в банке , можно получить примерно 8 676 гривны;

, можно получить примерно 8 676 гривны; при обмене евро в обменнике – ориентировочно 8 750 гривен.

Как изменился курс злотого в Украине

31 января НБУ установил курс 10,34 гривны за злотый, сообщает "Минфин". Статистика свидетельствует о незначительном удешевлении этой валюты сегодня.

В банках средний курс злотого таков:

покупка – 10 гривен за злотый;

продажа – 10,65 гривны за злотый.

В обменниках средний курс сильно отличается:

покупка – 10,32 гривны за злотый;

продажа – 10,45 гривны за злотый.

Сколько можно получить за обмен 200 злотых сегодня