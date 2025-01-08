Как вырос доллар в Украине в 2024 году: статистика НБУ

В прошлом году курс доллара вырос. За 2024 год средний курс продажи наличной валюты увеличился на 11,2%.

Как изменился курс доллара в 2024 году

Официальный курс доллара в 2024 году вырос на 10,7% и достиг 42,03 гривен за доллар, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Обратите внимание! Средний курс продажи наличного доллара за декабрь 2024 года вырос на 0,9%. А вот официальный курс в последний месяц года увеличился на 1,1%.

Как изменился средний курс продажи наличного доллара:

в январе 2024 года он достигал 38,56 гривны за доллар и вырос на 1,9%;

2024 года он достигал 38,56 гривны за доллар и вырос на 1,9%; в феврале – 38,34 гривны за доллар – уменьшился на 0,6%;

– 38,34 гривны за доллар – уменьшился на 0,6%; в марте – 38,94 гривны за доллар – вырос на 1,6%;

– 38,94 гривны за доллар – вырос на 1,6%; в апреле – 39,64 гривны за доллар – увеличился на 1,8%;

– 39,64 гривны за доллар – увеличился на 1,8%; в мае – 40,17 гривны за доллар – вырос на 1,3%;

– 40,17 гривны за доллар – вырос на 1,3%; в июне – 40,85 гривны за доллар – вырос на 1,7%;

– 40,85 гривны за доллар – вырос на 1,7%; в июле – 41,34 гривны за доллар – увеличился на 1,2%;

– 41,34 гривны за доллар – увеличился на 1,2%; в августе – 41,43 гривны за доллар – вырос на 0,2%;

– 41,43 гривны за доллар – вырос на 0,2%; в сентябре – 41,56 гривны за доллар – увеличился на 0,3%;

– 41,56 гривны за доллар – увеличился на 0,3%; в октябре – 41,52 гривны за доллар – уменьшился на 0,1%;

– 41,52 гривны за доллар – уменьшился на 0,1%; в ноябре – 41,68 гривны за доллар – вырос на 0,4%;

– 41,68 гривны за доллар – вырос на 0,4%; в декабре – 42,07 гривны за доллар – увеличился на 0,9%.

Заметьте! Согласно статистике НБУ, с декабря 2021 года курс доллара в Украине вырос на 54,6%.