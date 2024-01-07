Минимальная пенсия 2024 года: пенсионеры будут получать больше

С начала 2024 года уровень минимальной пенсионной выплаты для украинских пенсионеров вырос. Сумма увеличилась на 268 гривен.

Минимальная пенсия в 2024 году

Пенсия в Украине изменится. Минимальные пенсионные выплаты выросли уже с 1 января. Раньше сумма составила 2 093 гривен. Впрочем, сейчас она достигла 2 361 гривны, а максимальная пенсия – 23 610 гривен.

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В этом году, как и в прошлом, пенсионерам весной проиндексируют их выплаты. Это будет происходить в два подхода: март и июль.

Кроме того, средняя пенсионная выплата тоже возрастет. Если в 2023 году она составляла 5 311 гривен, то в 2024 году достигнет 6 тысяч гривен.

Кстати говоря, пенсия может и уменьшится, но только в некоторых случаях. Речь идет о чиновниках, имеющих завышенные пенсионные выплаты.

Изменится ли зарплата украинцев

Изменилась, кроме минимальной пенсии, еще и минимальная зарплата. Если в прошлом году она составляла 6 700 гривен, то сейчас 7 100 гривен. А с 1 апреля этот уровень вырастет до 8 000 гривен.

Показатели прожиточного минимума тоже возрастут:

2 361 гривна – прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность;

– прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность; 3 023 гривны – для трудоспособных граждан;

– для трудоспособных граждан; 2 563 гривны – для несовершеннолетних в возрасте до 6 лет;

– для несовершеннолетних в возрасте до 6 лет; 3 196 гривен – для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 18 лет.

Общий показатель прожиточного минимума растет с 2 589 до 2 920 гривен.