За год коммуналка в Украине подорожала почти на 20%: на сколько увеличились тарифы

Сейчас в Украине действует мораторий на рост части тарифов. В то же время некоторые жилищно-коммунальные услуги продолжают дорожать.

Как выросли тарифы для украинцев за год

В этом году стоимость электроэнергии выросла на 63,6%. Сейчас этот тариф для бытовых потребителей составляет 4,32 гривны за киловатт-час, сообщает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

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Напомним! С 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию подорожал с 2,64 до 4,32 гривны за киловатт-час.

Также увеличились такие тарифы:

стоимость услуги уборки мусора выросла на 6,8%;

содержание и ремонта жилья – на 3,9%;

услуги по управлению многоквартирными домами – 11,4%.

При этом, стоимость газа для бытовых потребителей в этом году не изменилась. Не увеличились и такие тарифы:

тариф на водоснабжение;

горячую воду;

канализацию.

Обратите внимание! Приведенные статистические данные были рассчитаны, опираясь на информацию за период с ноября 2023 по ноябрь 2024 года.