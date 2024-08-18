Сколько получит на пенсии украинец со средней зарплатой и 35 годами стажа

Размер пенсии в Украине определяется индивидуально для каждого гражданина. Важную роль в этом процессе играют несколько факторов, в частности уровень заработной платы и продолжительность трудового стажа.

Размер пенсии при полном стаже и средней зарплате

В Украине сейчас проживает около 10,3 миллиона пенсионеров. Поэтому если человек имел среднюю заработную плату и 35 лет стажа, то, по текущим показателям, пенсионная выплата такого лица будет составлять примерно 5 401,5 гривны.

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Это при том, что средняя пенсия на сегодня составляет 5 816,62 гривны. А по состоянию на 1 июля 2024 года, пенсионные выплаты распределяются следующим образом:

Пенсии до 3 000 гривен получают 26,1% лиц.

От 3 001 до 4 000 гривен – 17,3% пенсионеров.

От 4 001 до 5 000 гривен – 18,6%.

От 5 001 до 10 000 гривен – 25,5%.

Свыше 10 000 гривен – 12,5%.

Обратите внимание! Формула расчета пенсии выглядит следующим образом: средняя заработная плата за последние три года умножается на соотношение заработка лица к средней зарплате, а также учитывается количество лет трудового стажа и 1%.