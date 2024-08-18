В Україні наразі проживає близько 10,3 мільйона пенсіонерів. Тому якщо людина мала середню заробітну плату та 35 років стажу, то, за поточними показниками, пенсійна виплата такої особи складатиме приблизно 5 401,5 гривні.

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Це при тому, що середня пенсія на сьогодні становить 5 816,62 гривні. А станом на 1 липня 2024 року, пенсійні виплати розподіляються наступним чином:

Пенсії до 3 000 гривень отримують 26,1% осіб.

Від 3 001 до 4 000 гривень – 17,3% пенсіонерів.

Від 4 001 до 5 000 гривень – 18,6%.

Від 5 001 до 10 000 гривень – 25,5%.

Понад 10 000 гривень – 12,5%.

Зверніть увагу! Формула розрахунку пенсії виглядає наступним чином: середня заробітна плата за останні три роки множиться на співвідношення заробітку особи до середньої зарплати, а також враховується кількість років трудового стажу та 1%..