Какая будет пенсия при зарплате 29 000 гривен и стаже 30 лет
- Пенсия при зарплате 29 тысяч гривен и стаже 30 лет в 63 года составит примерно 11,3 тысячи гривен.
- В 65 лет пенсия при тех же условиях будет ориентировочно 12,4 тысячи гривен.
На размер пенсии влияет количество приобретенного стажа. Также весомую роль играет доход, который имел человек.
Какая будет пенсия при зарплате почти 30 тысяч гривен
Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет. Возраст выхода на заслуженный отдых, в частности, зависит от количества приобретенного стажа, пишет 24 Канал.
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Заметьте! В 2025 году если особа приобрела 30 лет стажа, она не может уйти на пенсию в 60 лет.
Если человек решил выйти на пенсию в 63 года, имел зарплату 29 тысяч гривен и количество приобретенного стажа 30 лет, его пенсия ,вероятно, будет – 11,3 тысячи гривен.
При каких условиях пенсионная выплата будет более 10 тысяч гривен / Скриншот пенсионного калькулятора
В 65 лет на пенсию выйти выгоднее. При указанных условиях, пенсионная выплата будет составлять ориентировочно – 12,4 тысячи гривен.
Как влияет возраст выхода на пенсию на размер выплаты / Скриншот пенсионного калькулятора
Обратите внимание! Речь идет о выходе на пенсию на общих условиях. Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.