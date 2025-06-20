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Экономика Соцвыплаты Какая пенсия предоставляется при зарплате 36 000 гривен и 35 годах стажа
20 июня, 08:00
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Какая пенсия предоставляется при зарплате 36 000 гривен и 35 годах стажа

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Пенсия зависит от дохода, стажа и возраста выхода на пенсию.
  • Выход на пенсию в 65 лет наиболее выгодный по размеру пенсионной выплаты.

Пенсия формируется на основе сразу многих факторов. В частности, дохода и количества приобретенного стажа.

Какая пенсия при доходе 36 тысяч гривен и 35 годах стажа

Весомую роль играет и возраст выхода на заслуженный отдых, пишет 24 Канал.

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Напомним! Сейчас украинцы могут выйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет.

Рассмотрим ситуацию, где:

  • лицо приобрело 35 лет стажа;
  • имело доход 36 тысяч гривен.

Если это лицо вышло на заслуженный отдых в 60 лет, его пенсия составляет примерно – 13,8 тысячи гривен.


Какая будет пенсия при 35 годах стажа и зарплате более 30 тысяч / Скриншот пенсионного калькулятора

В 63 года выйти на пенсию несколько выгоднее. В таком случае пенсия будет составлять – 16,3 тысячи гривен.


Как получить пенсию более 15 тысяч гривен / Скриншот пенсионного калькулятора

Выгоднее всего идти на заслуженный отдых в 65 лет. Ведь при этих обстоятельствах пенсионная выплата будет составлять – 17,7 тысячи гривен.


Какая пенсия будет, если имеешь 35 лет стажа и пенсию более 800 долларов / Скриншот пенсионного калькулятора

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.