Какую пенсию будет иметь мужчина с зарплатой в 25 тысяч гривен

Страховой стаж и заработная плата влияют на размер пенсионных выплат в Украине. Для расчета будущей пенсии можно воспользоваться пенсионным калькулятором.

Какая пенсия будет при зарплате 25 тысяч гривен

Чем выше зарплата, тем больше будет размер пенсии, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Как украинцы могут купить себе пенсию в 2025 году

В 2025 году человек с месячной зарплатой 25 тысяч гривен и 32 годами страхового стажа может рассчитывать на пенсию в размере 8 764 гривны.

Этот размер пенсии определен для лиц, которые выходят на пенсию по общим условиям. Для льготных категорий населения, таких как ветераны войны, дети войны, почетные доноры, или лица с особыми заслугами перед страной, пенсия будет отличаться.

Какая пенсия при зарплате 25 тысяч гривен / Скриншот с сайта ПФУ

Интересно! Женщина, которая имеет аналогичную зарплату и аналогичное количество стажа, при выходе на пенсию в 60 лет будет иметь немного большую пенсию – 8 800 гривен.