Пенсия, если зарплата 7 000 гривен: как рассчитать

Украинцы могут рассчитать свою будущую пенсию, если будут иметь показатели средней зарплаты по стране, собственную зарплату и точный страховой стаж. На сегодня, с зарплатой в 7 тысяч гривен и полным стажем, можно получить предварительно почти 2,5 тысячи гривен.

Расчет пенсии в Украине

В Украине расчет пенсии происходит по специальной формуле, а именно пенсия = средняя зарплата × индивидуальный коэффициент зарплаты × коэффициент страхового стажа (1 год стажа = 1%), передает 24 Канал.

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Важно добавить, что показатель средней зарплаты по стране должен быть указан за 3 года перед выходом на пенсию. В то же время индивидуальный коэффициент заработной платы можно рассчитать по соотношению зарплаты лица к средней по стране.

Таким образом, если по данным ПФУ в 2024 году средняя зарплата по стране составляла 17 486,60 гривны, лицо, которая хочет выйти на пенсию, имела среднюю зарплату в размере 7 000 гривен, а ее страховой стаж составил 35 лет, то получается:

Индивидуальный коэффициент заработной платы: 7 000 / 17 486,60 = 0,40.

Коэффициент страхового стажа: 35 лет × 1% = 0,35.

Конечный результат: 17 486,60 × 0,40 × 0,35 = 2 448,12 гривны.

Заметьте! Такой расчет пенсии может отличаться в соответствии с показателями. Для точного расчета лучше обратиться в отделения Пенсионного фонда или же рассчитать с помощью пенсионного калькулятора в личном кабинете на сайте ПФУ.