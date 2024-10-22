Доллар в обменниках и банках: сколько стоит валюта сегодня

В банках наблюдается оживление цены как доллара, так и евро. Цена обеих валют в среднем выросла от 2 до 5 копеек. А в обменниках при продаже происходит спад более чем на 20 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 22 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,12 гривны (+2 копейки против 21 октября) и продажа – по 41,55 гривны (+5 копеек).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,70 гривны (+5 копеек), а продажа – по 45,30 гривны (+3 копейки).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+6 копеек), а продать – по 41,55 гривны (+5 копеек).

(+6 копеек), а продать – по (+5 копеек). Покупка евро по 45,20 гривны (без изменений), а продажа по 45,32 гривны (-1 копейка).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 40,90 гривны (-20 копеек), а продают – по 41,56 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-20 копеек), а продают – по (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 44,73 гривны (-23 копейки), а продают – по 45,46 гривны (-1 копейка).

Что прогнозируют эксперты

Как рассказала банкир Анна Золотько 24 Каналу, в течение прошлой недели торги на межбанке проходили в диапазоне 41,14 – 41,24 гривны за доллар. А на наличном рынке колебания курса в течение недели были минимальными.

В то же время на этой неделе Золотько считает, что стоит ожидать сохранения аналогичных тенденций на рынке.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Объем предложения иностранной валюты на межбанке должен немного снизиться, это может увеличить потребность в интервенциях со стороны регулятора. Однако, существенного роста курса не будет происходить.

Обратите внимание! В течение недели стоимость наличного доллара будет находиться в диапазоне 41,30 – 41,70 гривны за доллар.