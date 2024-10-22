Доллар в обменниках и банках: сколько стоит валюта сегодня
В банках наблюдается оживление цены как доллара, так и евро. Цена обеих валют в среднем выросла от 2 до 5 копеек. А в обменниках при продаже происходит спад более чем на 20 копеек.
Курс валют в банках
- По состоянию на утро 22 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,12 гривны (+2 копейки против 21 октября) и продажа – по 41,55 гривны (+5 копеек).
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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.
- Покупка евро происходит по 44,70 гривны (+5 копеек), а продажа – по 45,30 гривны (+3 копейки).
Курс на черном рынке
- Купить доллар можно в среднем по 41,55 гривны (+6 копеек), а продать – по 41,55 гривны (+5 копеек).
- Покупка евро по 45,20 гривны (без изменений), а продажа по 45,32 гривны (-1 копейка).
Курс в обменниках
- Доллары покупают обменники по 40,90 гривны (-20 копеек), а продают – по 41,56 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 44,73 гривны (-23 копейки), а продают – по 45,46 гривны (-1 копейка).
Что прогнозируют эксперты
Как рассказала банкир Анна Золотько 24 Каналу, в течение прошлой недели торги на межбанке проходили в диапазоне 41,14 – 41,24 гривны за доллар. А на наличном рынке колебания курса в течение недели были минимальными.
В то же время на этой неделе Золотько считает, что стоит ожидать сохранения аналогичных тенденций на рынке.
Объем предложения иностранной валюты на межбанке должен немного снизиться, это может увеличить потребность в интервенциях со стороны регулятора. Однако, существенного роста курса не будет происходить.
Обратите внимание! В течение недели стоимость наличного доллара будет находиться в диапазоне 41,30 – 41,70 гривны за доллар.