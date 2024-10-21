По состоянию на утро 21 октября, по данным "Минфина", покупка доллара в банках составляет в среднем по 41,10 гривны (+5 копеек против 18 октября) и продажа – по 41,50 гривны (-4 копейки).

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WhiteBIT зберігає 96% цифрових активів на холодних гаманцях. Криптобіржа також використовує Web Application Firewall (WAF) для виявлення та блокування хакерських атак.

Покупка евро происходит по 44,65 гривны (-16 копеек), а продажа – по 45,27 гривны (-18 копеек).

Курс на черном рынке

Купить доллар можно в среднем по 41,49 гривны (+2 копейки), а продать – по 41,50 гривны (без изменений).

(+2 копейки), а продать – по (без изменений). Покупка евро по 45,20 гривны (+5 копеек), а продажа по 45,33 гривны (-3 копейки).

Курс в обменниках

Доллары покупают обменники по 41,30 гривны (+26 копеек), а продают – по 41,62 гривны (+16 копеек), по данным finance.ua.

(+26 копеек), а продают – по (+16 копеек), по данным finance.ua. Евро покупают по 45,16 гривны (+47 копеек), а продают – по 45,47 гривны (+5 копеек).

По сколько будет доллар

По прогнозу банкира Тараса Лесового, с которым он поделился с 24 Каналом, на этой неделе курсовые показатели скорее всего будут оставаться в пределах коридоров на межбанке на уровне 41,1 – 41,5 гривны за доллар и 45 – 47 гривен за евро, а на наличном – на уровне 41,2 – 41,7 гривны за доллар и 45 – 47,5 гривны за евро.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка С одной стороны, так сказать, "извне", ценовая конъюнктура будет меняться (из-за инфляции ожидается объективное подорожание товаров и услуг минимум на 5 – 7%), а с другой – "изнутри" – валютный рынок не будет штормить.

Поэтому по словам банкира, от начала до середины октября, благодаря удачной политике НБУ, курс находился в довольно узком коридоре.

Напомню, что недавно Нацбанк заметил, что в ближайшее время вряд ли возможно возвращение к плавающему курсу. А это означает, что режим "управляемой гибкости" будет оставаться в силе,

– отметил Лесовой.