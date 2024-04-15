Доллар снова дорожает: как изменилась валюта

За последние два дня американская валюта на наличном рынке прибавила в цене. Покупка доллара банками уже перевалила за 39 гривен, а на черном рынке достигла почти 39,5 гривны. Зато евро начинает терять цену.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 15 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 39,15 гривны (+15 копеек против 12 апреля), а продажа – 39,60 гривны (+11 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42 гривны (-10 копеек), а продажа – в среднем за 42,80 гривны (без изменений).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,45 гривны (+5 копеек), а продажа – 39,55 гривны (+5 копеек).

(+5 копеек), а продажа – (+5 копеек). Евро покупают по 42,50 гривны (-15 копеек), а продают за 42,74 гривны (-11 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 38,80 гривны (-21 копейка), а продают – за 39,57 гривны (+15 копеек), по данным finance.ua.

(-21 копейка), а продают – за (+15 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 41,85 гривны (-62 копейки), а продажа – 42,95 гривны (+2 копейки).

Что будет с долларом на этой неделе

Как рассказал 24 Каналу банкир Тарас Лесовой, на этой неделе курс доллара на межбанке и на наличном рынке будут находиться в одном курсовом диапазоне – от 39 гривен до 40 гривен за валюту.

Лесовой добавляет, что валютный рынок прежде всего будет зависеть от стратегии и тактики Нацбанка на межбанковском рынке.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Действия НБУ могут иметь определенную свободу и вариативность, ведь, по сути, именно регулятор формирует курсовую повестку для всего рынка. Нацбанк будет иметь большую свободу то увеличивать, то уменьшать объемы валютных интервенций в зависимости от рыночной конъюнктуры.

В то же время до Пасхи еще рано давать прогнозы относительно стоимости. Ожидается, что сейчас на рынке не должно возникать ни повышенного спроса, ни повышенного предложения.

Еще важный момент, который касается главным образом ежедневных курсовых изменений или конкуренции курсов на наличном рынке. Существует большая вероятность того, что основные показатели рынка останутся в пределах предыдущих нескольких недель,

– говорит Тарас Лесовой.