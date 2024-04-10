Подорожал ли доллар за последние сутки

Оживление стоимости американской валюты произошло в банках и на черном рынке. Зато покупка обменниками доллара упала на 14 копеек за сутки, а евро – на 5 копеек.

Курс валют в банках

По состоянию на утро 10 апреля, по данным Минфина, покупка банками наличного доллара составляет в среднем 38,85 гривны (+5 копеек против 9 апреля), а продажа – 39,35 гривны (+5 копеек).

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Покупка наличного евро в среднем осуществляется за 42,20 гривны (без изменений), а продажа – в среднем за 42,90 гривны (+5 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 39,25 гривны (+1 копейка), а продажа – 39,35 гривны (без изменений).

(+1 копейка), а продажа – (без изменений). Евро покупают по 42,76 гривны (+6 копеек), а продают за 42,93 гривны (+7 копеек).

Курс в обменниках

Обменники покупают доллар в среднем за 38,70 гривны (-14 копеек), а продают – за 39,41 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

(-14 копеек), а продают – за (+8 копеек), по данным finance.ua. Евро колебалось на уровне: покупка – 42,44 гривны (-5 копеек), а продажа – 42,99 гривны (+3 копейки).

Каким будет доллар на этой неделе

Банкир Анна Золотько спрогнозировала в комментарии для 24 Канала, что после того, как курс гривны укрепился на прошлой неделе, в ближайшие 7 дней стоит ожидать разворота этого тренда.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank Все из-за реализации импортерами отложенного спроса. Кроме того, наличный рынок будет тщательно следить за торгами на ВРУ и оперативно реагировать на курсовые изменения.

К концу прошлой недели средняя стоимость доллара опустилась до 39,2 – 39,25 гривны за доллар. А котировки на ВРУ во второй половине пятницы снизились до 38,80 – 38,85 гривны за доллар.

Золотько говорит, что курс наличного доллара будет на уровне 39 – 39,6 гривны за доллар.