Какую зарплату нужно иметь при 40 годах стажа, чтобы пенсия была не менее 10 тысяч

На размер будущей пенсии влияет количество приобретенного стажа. Также на конечную сумму имеет влияние зарплата, которую получал человек.

Как получить пенсию 10 тысяч при 40 лет стажа

На будущую пенсию влияет и возраст выхода на заслуженный отдых, сообщает 24 Канал.

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Заметьте! Для удобства стоит воспользоваться пенсионным калькулятором.

Чем дольше человек работает, тем меньшую зарплату ему нужно иметь, чтобы получать такую пенсию. Рассмотрим ситуацию, где человек успел приобрести 40 лет стажа.

К примеру, если человек решил выйти на пенсию в 60 лет, ему будет достаточно при таких условиях иметь зарплату – 22,6 тысячи гривен.



Какая зарплата должна быть, чтобы пенсия была не менее 10 тысяч гривен при выходе на пенсию в 60 / Скриншот Пенсионный калькулятор

А вот, если человек хочет выйти на залуженный отдых в 63 года и получать пенсию хотя бы 10 тысяч гривен, ему необходимо иметь заработную плату по крайней мере – 19,2 тысячи гривен.



Сколько надо зарабатывать, чтобы пенсия была минимум 10 тысяч гривен при выходе на пенсию в 63 / Скриншот Пенсионный калькулятор

При выходе на пенсию в 65 лет достаточно будет зарплаты – 17,4 тысячи гривен.



Какую надо иметь зарплату при стаже 40 лет, чтобы получать пенсию более 10 тысяч / Скриншот Пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Возраст выхода на заслуженный отдых зависит от количества приобретенного стажа.