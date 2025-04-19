Будет ли начислена доплата к пенсии после 65 лет

В 2025 году украинцы, которым исполнилось 65 лет и которые имеют необходимый страховой стаж, должны получать пенсию на уровне не менее 40% от своей зарплаты. Если же начисленная сумма меньше этого порога, будет автоматически назначена доплата до соответствующего уровня - без изменений по сравнению с предыдущими годами.

Кто имеет право на доплату

В 2025 году лицам в возрасте 65 лет доплата к пенсии начисляется автоматически. Размер пенсии в таком случае должен соответствовать одному условию, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Если нет стажа: когда можно получить соцпенсию и в каком возрасте

Если размер пенсии меньше 40% от минимальной зарплаты, дополнительных обращений в ПФУ не требуется.

В то же время другие надбавки для этой возрастной категории не предусмотрены. А вот пенсионеры в возрасте от 70 лет и старше, по-прежнему, будут получать доплаты в зависимости от возраста:

от 70 до 74 лет – 300 гривен;

от 75 до 79 лет – 456 гривен;

от 80 лет и старше – 570 гривен.

Заметьте! Пенсионеры в возрасте от 65 лет, которые имеют полный страховой стаж, должны получать не менее 40% от минимальной заработной платы. Поскольку с 2025 года "минималка" составляет 8 000 гривен, минимальная пенсия для таких лиц должна быть не ниже 3 200 гривен.