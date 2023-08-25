Максимально готовимся, – Шмигаль о предстоящем отопительном сезоне
Источник:Денис Шмигаль
Денис Шмигаль рассказал, что к нынешней зиме Украина готовится на все 100%, ведь она может оказаться непростой. Все из-за возможных новых обстрелов россиян по энергосистеме Украины.
Зима близко
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль во время заседания Кабинета министров рассказал, что страну ожидает непросто зима. Однако максимальная подготовка к предстоящему отопительному сезону продолжается.
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По его словам Украина этой зимой будет ожидать помощи от других государств, таких как Финляндия.
С премьер-министром Финляндии подняли вопросы отопительного сезона, помощь нашей энергосистеме и восстановление Украины. Будем усиливать сотрудничество в этом направлении, потому что зима так же будет непростой. Мы максимально готовимся.
Известно, что запасы гага на сегодняшний день составляют более 12 миллиардов кубов, а ремонт и восстановление энергообъектов, пораженных еще в прошлом году, продолжается.
Еще раньше премьер-министр сообщил о реальном состоянии энергетических объектов:
- атомные блоки – отремонтированы пять, в ремонте еще четыре;
- ТЭС – 24 энергоблока (62%) отремонтированы и находятся в ремонте;
- ТЭЦ – отремонтировано 70%, еще 30% сейчас в ремонте;
- гидроэлектростанции – отремонтировано и в ремонте 32 гидроагрегата.
На сколько ЖКХ готово к отопительному сезону
Как рассказал глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова, до 1 октября планируется полная подготовка Украины к отопительному сезону.
По состоянию на 15 августа имеем более 70% готовности объектов ЖКХ,
– добавил он.
Кроме того, Кубраков подчеркнул, что тепловая часть практически всех ТЭЦ пока восстановлена, продолжаются плановые работы по ремонту генерирующего оборудования для достижения соответствующего уровня готовности к началу отопительного сезона.