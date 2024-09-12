Во сколько обойдется снятие наличных за границей
12 сентября 2024, 14:33Читати новину українською
Многие украинцы, которые находятся сейчас за границей, или выехали за пределы Украины на отдых, пользуются именно карточками украинских банков. Поэтому периодически за рубежом возникает потребность снять наличные из банкомата, а за это потребуется определенная комиссия по тарифам каждого банка.
В каких банках комиссия на снятие наличных за границей самая большая
- В "Приватбанке" с гривневых счетов за границей можно снять 12 500 гривен в эквиваленте на семь календарных дней. А с валютных счетов разрешено снять 100 тысяч гривен в день. При этом комиссия за снятие составляет 2%.
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- Наличные снять на сумму, превышающую остаток собственных средств, а также за операции с quasi-валютой по карте, клиентам Monobank обойдется в 4% от суммы, а снятие собственных средств по карте за рубежом – 2% от суммы.
- Интересно, что клиенты Sense Bank могут вообще не платить комиссии, если пользуются дебетовыми картами на тарифах White, Black, Black Graphite в пределах установленного лимита. На снятие наличных за рубежом установлен лимит 12 500 гривен суммарно со всех гривневых счетов клиента за неделю, а на покупки за рубежом установлен лимит 100 тысяч гривен за месяц.
Обратите внимание! Во время того, как снимаете наличные из банкомата, выбирайте только местную валюту страны, в которой находитесь. Это поможет избежать дополнительных комиссий со стороны банка, обслуживающего банкомат.
- В KredoBank наличные в банкоматах за рубежом можно снимать 11 250 гривен на 7 календарных дней для карт в гривне и 90 тысяч гривен в эквиваленте в день для карт в иностранной валюте. А комиссия разделена между пакетами: Craft Black и Craft - снятие наличных в банкоматах PKO Bank Polski (и других банкоматах в Польше) бесплатное в пределах месячного лимита; для VIP и ELITE фиксированная постоянная комиссия за снятие составляет 50 гривен (2 доллара, 2 евро или 5 злотых), а комиссия за конвертацию отсутствует; для START, SMART, Правильная карта комиссия за снятие наличных составляет также 50 гривен (2 доллара, 2 евро или 5 злотых) и комиссия за конвертацию в размере 1%.
- Для клиентов ПУМБ комиссия за снятие наличных в банкоматах за рубежом составляет до 1,5% от суммы. В то же время возможна дополнительная комиссия от банка, в банкомате которого осуществляется снятие наличных. Максимальная сумма снятия за рубежом за неделю составляет до 12 500 гривен в эквиваленте.