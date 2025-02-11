Кто из украинцев потеряет госпомощь с 1 марта

Часть украинцев потеряет помощь по программе "Прихисток". Изменения вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Кто больше не получит помощь по этой программе

Сейчас размер этой помощи составляет 450 гривен на каждого человека ежемесячно, сообщает 24 Канал со ссылкой на ОО "ВПЛ Украины".

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Напомним! По программе "Прихисток" владельцам жилья предоставляют компенсацию за бесплатное временное размещение ВПЛ.

С 1 марта 2025 года компенсация будет назначаться на шесть месяцев и автоматически продлеваться на второй полугодовой период после проверки на соответствие условиям получения компенсации,

– сообщает общественная организация.

С 1 марта выплата помощи прекращается, если: