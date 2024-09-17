Какую пенсию можно получить, если есть 15 лет стажа

Пенсионеры, которые наработали минимальный стаж, то есть 15 лет, имеют право на полноценную пенсию. Однако размер выплат зависит от зарплаты.

Какая пенсия, если стаж 15 лет

Пенсионеры, которые наработали 15 лет стажа и дожили до 65 лет, могут получать пенсию от 2 361 гривны. Максимальный размер выплат составляет – 23 610 гривен.

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Обратите внимание! На размер выплат влияет не только стаж, но и средняя зарплата украинца.

Однако, если лицо не наработало даже 15 лет, ему назначат специальную соцвыплату. Ее размер составляет разницу между прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев, но не более 100% прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Такие выплаты пересчитывают каждые полгода.