Пенсия при минималке: какая гарантированная сумма выплат
Сейчас можно рассчитать точную сумму, которую могут получать пенсионеры, если они имели минимальную заработную плату. Однако размер пенсии в Украине зависит от ряда факторов.
Какой будет размер пенсии при минималке
Пенсионеры, которые имеют полный страховой стаж, а это 30 лет для женщин и 35 для мужчин, получают не менее 40% от минимальной зарплаты. Поскольку минимальная зарплата в Украине выросла до 8000 гривен, то минимальная пенсия должна была составлять 3200 гривен, однако правительство установило минимальный размер пенсионной выплаты в размере 3370 гривен.
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Однако размер будущей пенсии в Украине зависит еще и от других двух факторов: размера уплаченных социальных взносов в течение трудового стажа и количества стажа и средней зарплаты за 3 года перед выходом на пенсию.Обратите внимание! Если лицо достигло 65-летнего возраста и не имеет достаточного страхового стажа, то будет получать минимальные пенсионные выплаты в размере 2725 гривен.
Минимальные выплаты для пенсионеров в 2024 году
С 1 марта в Украине были установлены минимальные размеры пенсионных выплат для различных категорий пенсионеров:
- 2980 гривен – для пенсионеров до 70 лет с полным стажем 30–35 лет и для лиц с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа;
- 3240 гривен – для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет с полным страховым стажем 30–35 лет;
- 3370 гривен – для пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и которые имеют страховой стаж 20–25 лет.