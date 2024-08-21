Росстат занижает данные: реальная инфляция России превысила 70%

Стоимость потребительской корзины для россиян значительно выросла. Инфляция, рассчитанная из стоимости этих продуктов, достигла 71,4% в 2024 году.

Как повлиял рост инфляции на Россию

Российские СМИ сообщают, что за первую половину 2024 года реальная российская инфляция достигла 9,6%. Росстат же, свою очередь, рассчитал этот показатель как 5,06%.

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Показатель реальной годовой инфляции России составил 21,2%. Официальные же данные намного меньше – 6,7%.

Статистика Росстата указывает на рост продовольственной инфляции. Сейчас она составляет – 10,1%. Это больше чем в июле 2023 года ориентировочно в 5 раз.

С начала года стоимость некоторых продуктов в России изменилась так:

картофель вырос в цене на ориентировочно 90%;

морковь подорожала на 54%;

капуста – на 50%;

яблоки – на 33%.

Обратите внимание! Исследовал реальный размер инфляции российский исследовательский холдинг "Ромир". Расчеты проводились на основе 15 миллионов покупок совершенных в течение 2008 – 2023 годов россиянами, живущих в разных населенных пунктах.