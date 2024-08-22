Индия опередила Китай став крупнейшим импортером российской нефти

Ранее Китай считался крупнейшим импортером российской нефти. Однако, в июле Индия опередила КНР.

Какие объемы российской нефти импортируются

Из российских СМИ стало известно, что в июле китайские нефтепереработчики начали покупать меньше сырья из России. Это связано с уменьшением прибыли этих компаний от производства топлива.

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В июле Китай импортировал из России 1,76 миллиона баррелей в сутки. В свою очередь Индия осуществляла импорт ориентировочно 2,07 млн баррелей в сутки, этот показатель на 4,2% превышает июньский.

Заметьте! За год количество импортируемого сырья в Индию выросло на 12%.

По мнению экспертов, объемы импортируемого российского сырья на индийскую территорию будут только расти со временем. Помешать этому процессу могут только новые международные санкции.

Обратите внимание! Доля импортируемой российской нефти составляет 44% от общего нефтяного импорта Индии. Также значительное количество сырья поступает на индийскую территорию из Ирака, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.