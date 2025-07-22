Ситуация стабильна: как изменился курс злотого в конце июля 2025 года

Курс злотого продолжает оставаться стабильным. Его изменения на этой неделе почти не ощутимы.

Как изменился официальный курс злотого 22 июля?

22 июля, официальный курс злотого в Украине – 11,50 гривны (+6 копеек, по сравнению с 21 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Что произошло с курсом злотого в банках и обменниках?

В банке средний курс злотого, по данным "Минфина" изменился следующим образом:

покупка – 11 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 21 июля);

продажа – 11,58 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках ситуация также весомо не изменилась:

покупка – 11,40 гривны за злотый (+1 копейка);

продажа – 11,50 гривны за злотый (без изменений).

За сколько сегодня можно купить 100 злотых?

сегодня приобрести 100 злотых в банке можно за ориентировочно – 1 158 гривен;

в обменнике такая покупка обойдется в примерно – 1 150 гривен.

Сколько гривен в 100 злотых сейчас?