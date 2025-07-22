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22 июля, 10:53
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Ситуация стабильна: как изменился курс злотого в конце июля 2025 года

Анастасия Зорик
Основні тези
  • Официальный курс злотого в Украине 22 июля составляет 11,50 гривны, что на 6 копеек больше, чем 21 июля.
  • Средний курс злотого в банках: покупка – 11 гривен, продажа – 11,58 гривны; в обменниках: покупка – 11,40 гривны, продажа – 11,50 гривны.

Курс злотого продолжает оставаться стабильным. Его изменения на этой неделе почти не ощутимы.

Как изменился официальный курс злотого 22 июля?

22 июля, официальный курс злотого в Украине – 11,50 гривны (+6 копеек, по сравнению с 21 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Что произошло с курсом злотого в банках и обменниках?

В банке средний курс злотого, по данным "Минфина" изменился следующим образом:

  • покупка – 11 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 21 июля);
  • продажа – 11,58 гривны за злотый (без изменений).

В обменниках ситуация также весомо не изменилась:

  • покупка – 11,40 гривны за злотый (+1 копейка);
  • продажа – 11,50 гривны за злотый (без изменений).

За сколько сегодня можно купить 100 злотых?

  • сегодня приобрести 100 злотых в банке можно за ориентировочно – 1 158 гривен;
  • в обменнике такая покупка обойдется в примерно – 1 150 гривен.

Сколько гривен в 100 злотых сейчас?

  • в банке за 100 злотых сегодня можно получить ориентировочно – 1 100 гривен;
  • в обменнике при обмене 100 злотых есть возможность выручить ориентировочно – 1 140 гривен.