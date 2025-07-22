22 июля, 10:53
Ситуация стабильна: как изменился курс злотого в конце июля 2025 года
Основні тези
- Официальный курс злотого в Украине 22 июля составляет 11,50 гривны, что на 6 копеек больше, чем 21 июля.
- Средний курс злотого в банках: покупка – 11 гривен, продажа – 11,58 гривны; в обменниках: покупка – 11,40 гривны, продажа – 11,50 гривны.
Курс злотого продолжает оставаться стабильным. Его изменения на этой неделе почти не ощутимы.
Как изменился официальный курс злотого 22 июля?
22 июля, официальный курс злотого в Украине – 11,50 гривны (+6 копеек, по сравнению с 21 июля), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Что произошло с курсом злотого в банках и обменниках?
В банке средний курс злотого, по данным "Минфина" изменился следующим образом:
- покупка – 11 гривен за злотый (без изменений, если сравнивать с 21 июля);
- продажа – 11,58 гривны за злотый (без изменений).
В обменниках ситуация также весомо не изменилась:
- покупка – 11,40 гривны за злотый (+1 копейка);
- продажа – 11,50 гривны за злотый (без изменений).
За сколько сегодня можно купить 100 злотых?
- сегодня приобрести 100 злотых в банке можно за ориентировочно – 1 158 гривен;
- в обменнике такая покупка обойдется в примерно – 1 150 гривен.
Сколько гривен в 100 злотых сейчас?
- в банке за 100 злотых сегодня можно получить ориентировочно – 1 100 гривен;
- в обменнике при обмене 100 злотых есть возможность выручить ориентировочно – 1 140 гривен.