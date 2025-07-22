Як змінився офіційний курс злотого 22 липня?

22 липня, офіційний курс злотого в Україні – 11,50 гривні (+6 копійок, порівняно з 21 липня), повідомляє 24 Канал з посиланням на НБУ.

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Що відбулося з курсом злотого у банках та обмінниках?

У банку середній курс злотого, за даними "Мінфіну" змінився таким чином:

купівля – 11 гривень за злотий (без змін, якщо порівнювати з 21 липня);

продаж – 11,58 гривні за злотий (без змін).

В обмінниках ситуація також вагомо не змінилась:

купівля – 11,40 гривні за злотий (+1 копійка);

продаж – 11,50 гривні за злотий (без змін).

За скільки сьогодні можна купити 100 злотих?

сьогодні придбати 100 злотих у банку можна за орієнтовно – 1 158 гривень;

в обміннику така покупка обійдеться у приблизно – 1 150 гривень.

Скільки гривень у 100 злотих зараз?