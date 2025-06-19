Курс понемногу падает: 200 евро в гривнах это сейчас сколько

Курс евро весомо вырос еще в середине июня. Впоследствии ситуация стабилизировалась и "успокоилась". Примерно 17 июня евро начал дешеветь.

Какой курс евро в Украине

Официальный курс евро, по состоянию на 19 июня, достиг – 47,90 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Если опираться на данные "Минфина", средний банковский курс изменился так:

покупка – 47,70 гривны за евро;

продажа – 48,25 гривны за евро.

А вот в обменниках ситуация выглядит следующим образом:

покупка – 48,07 гривны за евро;

продажа – 48,26 гривны за евро.

За сколько сегодня можно купить 200 евро

сегодня приобрести 200 евро в банке можно за ориентировочно – 9 650 гривен;

в обменнике приобрести 200 евро можно за примерно – 9 652 гривен.

Сколько можно получить, если обменять 200 евро