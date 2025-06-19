19 июня, 16:45
Курс понемногу падает: 200 евро в гривнах это сейчас сколько
Основні тези
- Официальный курс евро на 19 июня составляет 47,90 гривен за евро.
- Средний банковский курс: покупка – 47,70, продажа – 48,25 гривен за евро.
- В обменниках курс: покупка – 48,07, продажа – 48,26 гривен за евро.
Курс евро весомо вырос еще в середине июня. Впоследствии ситуация стабилизировалась и "успокоилась". Примерно 17 июня евро начал дешеветь.
Какой курс евро в Украине
Официальный курс евро, по состоянию на 19 июня, достиг – 47,90 гривны, сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Если опираться на данные "Минфина", средний банковский курс изменился так:
- покупка – 47,70 гривны за евро;
- продажа – 48,25 гривны за евро.
А вот в обменниках ситуация выглядит следующим образом:
- покупка – 48,07 гривны за евро;
- продажа – 48,26 гривны за евро.
За сколько сегодня можно купить 200 евро
- сегодня приобрести 200 евро в банке можно за ориентировочно – 9 650 гривен;
- в обменнике приобрести 200 евро можно за примерно – 9 652 гривен.
Сколько можно получить, если обменять 200 евро
- если обменивать 200 евро в банке, можно выручить ориентировочно – 9 540 гривен;
- при обмене 200 евро в обменнике удастся получить в среднем – 9 614 гривен.