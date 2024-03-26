Максимальная пенсия: сколько сейчас получают украинцы

Некоторые украинские пенсионеры получают значительно большие выплаты чем другие. Следовательно, максимальный размер пенсионных выплат в Украине ограничен законодательством.

Какой размер максимальной пенсии

Максимальная пенсия в Украине привязана к прожиточному минимуму. Дело в том, что с 1 января 2024 года прожиточный минимум в Украине составляет – 2 361 гривну, а размер максимальной пенсии сейчас составляет – 23 610 гривен.

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Это регулируется статьей 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании": максимальный размер пенсии не может превышать десяти размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

Какое количество стажа необходимо для выхода на пенсию

Это с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством. Кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Для каждого возраста установлена своя норма. Чтобы пенсионер мог выйти на пенсию в 60 лет, он должен приобрести не менее 31 года страхового стажа.

При этом, ежегодно этот минимум будет расти. В дальнейшем он будет таким:

в 2025 году – от 32 лет стажа;

в 2026 году – от 33 лет стажа;

в 2027 году – от 34 лет стажа;

в 2028 году – от 35 лет стажа.

Чтобы выйти на пенсию в 63 года, пенсионер должен приобрести минимум 21 год стажа. Норма для граждан такого возраста также будет увеличиваться:

в 2025 году пенсионеру необходимо будет иметь уже от 22 до 32 лет стажа,

в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа,

в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа,

в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.

Для выхода на пенсию в 65 лет нужно иметь минимум 15 лет стажа. Эта норма пока не будет меняться.