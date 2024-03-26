Какой размер максимальной пенсии
Максимальная пенсия в Украине привязана к прожиточному минимуму. Дело в том, что с 1 января 2024 года прожиточный минимум в Украине составляет – 2 361 гривну, а размер максимальной пенсии сейчас составляет – 23 610 гривен.
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Это регулируется статьей 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании": максимальный размер пенсии не может превышать десяти размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.
Какое количество стажа необходимо для выхода на пенсию
Для каждого возраста установлена своя норма. Чтобы пенсионер мог выйти на пенсию в 60 лет, он должен приобрести не менее 31 года страхового стажа.
При этом, ежегодно этот минимум будет расти. В дальнейшем он будет таким:
- в 2025 году – от 32 лет стажа;
- в 2026 году – от 33 лет стажа;
- в 2027 году – от 34 лет стажа;
- в 2028 году – от 35 лет стажа.
Чтобы выйти на пенсию в 63 года, пенсионер должен приобрести минимум 21 год стажа. Норма для граждан такого возраста также будет увеличиваться:
- в 2025 году пенсионеру необходимо будет иметь уже от 22 до 32 лет стажа,
- в 2026 году – от 23 до 33 лет стажа,
- в 2027 году – от 24 до 34 лет стажа,
- в 2028 году – от 25 до 35 лет стажа.