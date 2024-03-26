Який розмір максимальної пенсії

Максимальна пенсія в Україні привʼязана до прожиткового мінімуму. Річ у тім, що з 1 січня 2024 року прожитковий мінімум в Україні становить – 2 361 гривню, а розмір максимальної пенсії нині становить – 23 610 гривень.

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Це регулюється статтею 27 Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування": максимальний розмір пенсії не може перевищувати десяти розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

Зауважте! Це з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством. Окрім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Яка кількість стажу необхідна для виходу на пенсію

Для кожного віку встановлена своя норма. Щоб пенсіонер міг вийти на пенсію у 60 років, він має набути щонайменше 31 рік страхового стажу.При цьому, щороку цей мінімум зростатиме. Надалі він буде таким:

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

у 2028 році – від 35 років стажу.

Аби вийти на пенсію у 63 роки, пенсіонер має набути мінімум 21 рік стажу. Норма для громадян такого віку також буде збільшуватись:

у 2025 році пенсіонеру необхідно буде мати уже від 22 до 32 років стажу,

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу,

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу,

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Зауважте! Для виходу на пенсію у 65 років потрібно мати мінімум 15 років стажу. Ця норма поки не буде змінюватись.