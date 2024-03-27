Минимальная пенсия: сколько сейчас получают украинцы

Некоторые украинские пенсионеры получают минимальные пенсионные выплаты. В этом году весенняя индексация была сформирована таким образом, чтобы максимально увеличить именно самые маленькие пенсии.

Какой размер минимальной пенсии

Минимальная пенсия в Украине привязана к прожиточному минимуму. Дело в том, что с 1 января 2024 года прожиточный минимум в Украине составляет – 2 361 гривну. И если раньше минимальная выплата (социальная пенсия) для пенсионеров составляла 2 093 гривны, то с января она соответственно увеличилась до 2 361 гривны.

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Однако, в процессе весенней индексации пенсий в Украине было осуществлено также повышение самых низких выплат. В результате, минимальная пенсия была увеличена до 2 725 гривен.

Оксана Жолнович Министр социальной политики Украины У граждан, которые получают наименьшие пенсии – из-за нехватки страхового или трудового стажа, или из-за небольших отчислений во время трудовой деятельности – минимальная пенсия вырастет на 364 гривны. В прошлом году и в этом году индексацию мы сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить именно наименьшие пенсии. Соответственно у этих категорий минимальная пенсия составит 2 725 гривен.

Как еще изменились минимальные выплаты пенсионерам

Перерасчет минимальных пенсий зависит от возраста пенсионеров и их страхового стажа.

С 1 марта установлены минимальные размеры выплат пенсионерам, которым назначена пенсия в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":