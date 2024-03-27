Минимальная пенсия: сколько сейчас получают украинцы
Источник:ПФУ
Некоторые украинские пенсионеры получают минимальные пенсионные выплаты. В этом году весенняя индексация была сформирована таким образом, чтобы максимально увеличить именно самые маленькие пенсии.
Какой размер минимальной пенсии
Минимальная пенсия в Украине привязана к прожиточному минимуму. Дело в том, что с 1 января 2024 года прожиточный минимум в Украине составляет – 2 361 гривну. И если раньше минимальная выплата (социальная пенсия) для пенсионеров составляла 2 093 гривны, то с января она соответственно увеличилась до 2 361 гривны.
Читайте также: Без паники: почему могут перестать начислять пенсию
Однако, в процессе весенней индексации пенсий в Украине было осуществлено также повышение самых низких выплат. В результате, минимальная пенсия была увеличена до 2 725 гривен.
У граждан, которые получают наименьшие пенсии – из-за нехватки страхового или трудового стажа, или из-за небольших отчислений во время трудовой деятельности – минимальная пенсия вырастет на 364 гривны. В прошлом году и в этом году индексацию мы сформировали таким образом, чтобы максимально увеличить именно наименьшие пенсии. Соответственно у этих категорий минимальная пенсия составит 2 725 гривен.
Как еще изменились минимальные выплаты пенсионерам
С 1 марта установлены минимальные размеры выплат пенсионерам, которым назначена пенсия в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании":
- достигшим возраста 65 лет, не работающим и имеющим полный страховой стаж 30/35 лет – 3 370 гривен;
- в возрасте до 70 лет при полном стаже 30/35 лет и лицам с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа – 2 980 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);
- в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный страховой стаж 30/35 лет – 3 240 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);
- которым исполнилось 80 лет, и которые имеют страховой стаж 20/25 лет – 3 370 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной);
- другим категориям пенсионеров, которые не работают (независимо от стажа) – 2 725 гривен (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной).