Самые дорогие валюты мира: десять самых устойчивых представителей рынка
11 июля 2024, 14:00Читати новину українською
Существует несколько валют, которые уже на протяжении многих лет держатся на том же уровне без существенных колебаний. Как ни странно, самыми дорогими из них являются далеко не доллар и евро.
Какая валюта самая дорогая в мире
Самой дорогой валютой в мире оказалась динара Кувейта (KWD) – примерно 132,98 гривны. На втором месте тоже динары, но уже Бахрейна (BHD) – 107,94 гривны.
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Тройку лидеров закрывает оманский риал (OMR) со стоимостью 105,80 гривны.
Далее список самой дорогой валюты таков:
- британский фунт (GBP) – 52,38 гривны;
- швейцарский франк (CHF) – 45,29 гривны;
- евро (EUR) – 44,13 гривны;
- доллар (USD) – 40,69 гривны;
- брунейский доллар (BND) – 30,20 гривны;
- сингапурский доллар (SGD) – 30,20 гривны;
- канадский доллар (CAD) – 29,85 гривны.
Курс доллара сегодня
В течение суток курс доллара несколько вырос на 3 – 13 копеек. Наибольшее подорожание продемонстрировала валюта в обменниках.
- В банках: покупка – 40,60 гривны, продажа – 41,05 гривны 41 05 гривны;
- В обменниках: покупка – 40,70 гривны, продажа – 41,41 10 гривны;
- На черном рынке: покупка – 40,92 гривны, продажа – 41 гривна.