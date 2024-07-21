Звезды среди денег: какие валюты самые популярные в мире
21 июля 2024, 10:24Читати новину українською
Существуют рейтинги самых дорогих и самых дешевых валют мира, однако есть еще одна статистика. Некоторые валюты имеют особую популярность в большинстве стран на планете.
Какая валюта самая популярная в Европе
Самой популярной в мире валютой, ожидаемо, является доллар. Сегодня его официальный курс составляет составляет 41,42 гривны.
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На втором месте находится евро с курсом 45,26 гривны, по данным НБУ. А тройку лидеров закрывает японская иена которую за гривну можно купить 3,78 штуки.
Далее самые популярные валюты следующие:
- британский фунт – 53,76 гривны;
- швейцарский франк – 46,85 гривны;
- канадский доллар – 30,35 гривны;
- австралийский доллар – 27,86 гривны;
- китайский юань – 5,73 гривны;
- шведская крона – 3,90 гривны;
- новозеландский доллар – 25,08 гривны.