Зарплата учителей в 2024 году: изменился ли размер выплат
18 октября 2024, 12:00Читати новину українською
Источник:Факты
В 2024 году для учителей обещали поднять размер зарплаты. Действительно в начале года выплаты педагогов выросли.
Что влияет на зарплату учителей
Учителя получают базовую ставку и надбавки. На основные выплаты влияют:
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- Надбавки за стаж работы – выслуга лет: 20% для опытных педагогов и 10% - для молодых;
- Престижность труда – от 5% до 30%;
- Классное руководство, проверка ученических работ;
- Работа с учениками с особыми образовательными потребностями, заведование кабинетами и тому подобное.
В МОН сообщили, что правительству удалось заложить в проект бюджета такой же размер образовательной субвенции, что и в 2024 году. Это произошло несмотря на:
- несмотря на полномасштабную войну;
- значительные расходы на оборону;
- уменьшение учеников в школах.
Сейчас зарплаты учителей оплачиваются из поступлений от международных партнеров. Сейчас проект государственного бюджета на 2025 год находится в процессе обработки в Верховной Раде.
Напомним! С 1 января всем педагогам повысили зарплату на 10,4%.
Какая зарплата у учителей
- для молодого учителя без категории и стажа – 10 789 гривен;
- для учителя второй категории – 13 311 гривен;
- для учителя первой категории – 14 255 гривен;
- для учителя высшей категории – 15 196 гривен.