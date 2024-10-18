Зарплата учителей в 2024 году: изменился ли размер выплат

18 октября 2024, 12:00
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Автор: Татьяна Стельмах

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Факты

В 2024 году для учителей обещали поднять размер зарплаты. Действительно в начале года выплаты педагогов выросли.

Что влияет на зарплату учителей

Учителя получают базовую ставку и надбавки. На основные выплаты влияют:

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  • Надбавки за стаж работы – выслуга лет: 20% для опытных педагогов и 10% - для молодых;
  • Престижность труда – от 5% до 30%;
  • Классное руководство, проверка ученических работ;
  • Работа с учениками с особыми образовательными потребностями, заведование кабинетами и тому подобное.

В МОН сообщили, что правительству удалось заложить в проект бюджета такой же размер образовательной субвенции, что и в 2024 году. Это произошло несмотря на:

  • несмотря на полномасштабную войну;
  • значительные расходы на оборону;
  • уменьшение учеников в школах.

Сейчас зарплаты учителей оплачиваются из поступлений от международных партнеров. Сейчас проект государственного бюджета на 2025 год находится в процессе обработки в Верховной Раде.

Напомним! С 1 января всем педагогам повысили зарплату на 10,4%.

Какая зарплата у учителей

  • для молодого учителя без категории и стажа – 10 789 гривен;
  • для учителя второй категории – 13 311 гривен;
  • для учителя первой категории – 14 255 гривен;
  • для учителя высшей категории – 15 196 гривен.