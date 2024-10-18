Зарплата учителей в 2024 году: изменился ли размер выплат

В 2024 году для учителей обещали поднять размер зарплаты. Действительно в начале года выплаты педагогов выросли.

Что влияет на зарплату учителей

Учителя получают базовую ставку и надбавки. На основные выплаты влияют:

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Надбавки за стаж работы – выслуга лет: 20% для опытных педагогов и 10% - для молодых;

Престижность труда – от 5% до 30%;

Классное руководство, проверка ученических работ;

Работа с учениками с особыми образовательными потребностями, заведование кабинетами и тому подобное.

В МОН сообщили, что правительству удалось заложить в проект бюджета такой же размер образовательной субвенции, что и в 2024 году. Это произошло несмотря на:

несмотря на полномасштабную войну;

значительные расходы на оборону;

уменьшение учеников в школах.

Сейчас зарплаты учителей оплачиваются из поступлений от международных партнеров. Сейчас проект государственного бюджета на 2025 год находится в процессе обработки в Верховной Раде.

Напомним! С 1 января всем педагогам повысили зарплату на 10,4%.

Какая зарплата у учителей