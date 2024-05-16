Ряд европейских банков до сих пор ведут бизнес в России и увеличивают свои прибыли

Европейским банкам трудно расстаться с Россией, ведь их доходы с начала полномасштабной войны даже выросли. В то же время, как объясняют в некоторых банках, выход из страны-агрессора без существенных убытков почти невозможен.

Банки утраивают прибыли

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году общее количество руководителей пяти банков Евросоюза с крупнейшими операциями в России упало всего на 3%.

Читайте также Новая Зеландия расширит санкции против России

Известно, что прибыль банков за этот период выросла примерно втрое. Это произошло благодаря высоким процентным ставкам, которые они получают за свои деньги, застрявшие в стране.

Какие есть проблемы выхода из России

Европейский центральный банк оказывает давление на бизнесы для того, чтобы ускорить их уход из страны-агрессора. Есть опасения, что дальнейшее присутствие в России может подвергнуть банки санкциям.

Санкции Запада, которые направлены на ограничение ведения деятельности предприятий в России вместе с российскими правилами и карательными налогами с продажи, затрудняют вывод денег из страны-агрессора.

Дочерние компании банков в России вынуждены придерживаться местных правил, которые могут противоречить давлению ЕЦБ на материнскую компанию.

Таким образом, Кремль может конфисковать активы компаний или частных лиц, если посчитает их "недружественными".

Единственным крупным банком Евросоюза, которому удалось полностью выйти из страны, стал Société Générale SA. Банк через несколько недель после вторжения в Украину продал крупнейшую российскую дочернюю компанию "Росбанк". Такая операция побудила банк списать стоимость бизнеса более чем на 3 миллиарда евро.

В то же время даже после того, как Deutsche Bank AG сократил своих сотрудников в России, в прошлом году банк получил более высокие прибыли, чем в 2021 году. Такой процесс довольно типичен для тех, кто все еще держит средства в России. Например, прибыль дочерней компании австрийского Raiffeisen Bank International выросла более чем втрое, а прибыль Intesa – примерно в 20 раз.

Сообщается, что Raiffeisen в течение двух лет пытается сократить убытки при выходе из страны. В банке заявляют, что сейчас работают над обеспечением соблюдения санкций, а с 2022 года их деятельность в России была значительно сокращена. Впрочем, окончательный выход будет трудно осуществить.