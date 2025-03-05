Где дешевле электроэнергия: в Украине или в ЕС
Тарифы на электроэнергию и газ в европейских столицах существенно отличаются. В 2023 году расходы на электроэнергию, газ и топливо составляли 5,5% общих расходов домохозяйств в ЕС.
Долги за коммунальные услуги
В Украине тарифы на электроэнергию, газ и воду являются одними из самых низких по сравнению со странами Европейского Союза, передает 24 Канал со ссылкой на издание Новости.LIVE.
Читайте также Великобритания выделит 3,2 миллиарда долларов на обороноспособность Украины: подписано соглашение
Впрочем, уровень задолженности населения продолжает расти. Общая сумма долгов за коммунальные услуги уже достигает миллиардов гривен.
Так, в июле 2024 года в Едином реестре должников насчитывалось 701 тысяча исполнительных производств, что на 6,3% больше, чем в конце 2023 года.
Обратите внимание! В странах ЕС подход к оплате за жилищно-коммунальные услуги значительно строже. В случае несвоевременной оплаты должники могут столкнуться с финансовыми санкциями или даже отключением от поставок ресурсов.
Цены на электроэнергию
Тарифы на электроэнергию и газ в европейских столицах существенно отличаются. В 2023 году расходы на электроэнергию, газ и топливо составляли 5,5% общих расходов домохозяйств в ЕС.
Интересно! По состоянию на 3 января 2025 года средняя стоимость электроэнергии в ЕС составила 25,5 евроцента за киловатт-час.
Города с самыми высокими тарифами:
- Берлин (Германия) – 40,4 евроцента за киловатт-час;
- Брюссель (Бельгия) – 38,5 евроцента за киловатт-час;
- Копенгаген (Дания) – 37,5 евроцента за киловатт-час;
- Лондон (Великобритания) – 36,8 евроцента за киловатт-час;
- Берн (Швейцария) – 36,4 евроцента за киловатт-час.
Города с самыми низкими тарифами:
- Будапешт (Венгрия) – 9,1 евроцента за киловатт-час;
- Киев (Украина) – 9,8 евроцента за киловатт-час;
- Белград (Сербия) – 10,5 евроцента за киловатт-час;
- Подгорица (Черногория) – 11,1 евроцента за киловатт-час.
Цены на газ
Тарифы на газ в странах ЕС колеблются от 2,5 евроцента за киловатт-час в Будапеште до 33,3 евроцента в Стокгольме.
Города с самыми высокими тарифами:
- Стокгольм (Швеция) – 33,3 евроцента за киловатт-час;
- Амстердам (Нидерланды) – 18,3 евроцента за киловатт-час;
- Берн (Швейцария) – 17,4 евроцента за киловатт-час;
- Рим (Италия) – 15 евроцента за киловатт-час.
Среди крупнейших экономик Европы самый низкий тариф на газ зафиксирован в Лондоне – 8,8 евроцента за киловатт-час.
Коммунальные тарифы в соотношении к зарплатам
Хотя в абсолютных цифрах коммунальные услуги в Украине дешевле, в соотношении к доходам граждан они являются одними из самых дорогих в Европе.
- В Украине коммунальные услуги занимают 19,4% от средней зарплаты, что является одним из самых высоких показателей в Европе.
- Больше всего тратят на коммуналку в Латвии – 23,1% дохода.
- Греция занимает третье место с показателем 18,9%.
В то же время в странах с высокими доходами доля коммунальных расходов значительно меньше:
- Швейцария – 3,5% средней зарплаты.
- Швеция – 3,8%.
- Люксембург – 4,2%.
Заметьте! Высокие тарифы в странах ЕС компенсируются значительно более высокими зарплатами, тогда как в Украине расходы на коммуналку составляют значительную долю от заработка.