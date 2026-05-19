Украинцам платят за уход за родственниками: кто может оформить пособие

Для украинцев, которые ухаживают за людьми с I группой инвалидности, государство предусмотрело отдельные денежные выплаты и социальную поддержку. Однако получить такую помощь можно только при определенных условиях.

Есть ли компенсация ухода за людьми с инвалидностью?

В Украине уход за людьми с тяжелыми формами инвалидности или одинокими пожилыми людьми все чаще становится не только вопросом заботы, но и отдельной экономической проблемой для семей. Во многих случаях кто-то из родственников вынужден фактически выпадать с рынка труда: оставлять работу, переходить на частичную занятость или полностью посвящать себя постоянному уходу.

При этом о существовании государственных компенсаций за уход знает лишь часть украинцев. На практике многие семьи годами самостоятельно покрывают расходы на лекарства, реабилитацию, транспорт, специальное питание и медицинские средства, даже не подозревая, что могут претендовать на финансовую поддержку от государства.

Почему семьи часто недополучают выплаты на уход?

Многие украинцы не знают, что компенсацию за уход могут получать не только родственники первой степени родства, объясняет Пенсионный фонд. При определенных условиях уход разрешено оформить даже постороннему человеку, если он фактически проживает вместе с человеком и осуществляет постоянный уход.

Интересно! Самые высокие компенсации предусмотрены для ухода за людьми с инвалидностью вследствие войны. Например, для подгруппы А I группы помощь может составлять 100% прожиточного минимума – 2595 гривен ежемесячно.

Размер пособия по уходу определяют индивидуально для каждой семьи. При расчете государство учитывает среднемесячный доход домохозяйства за последние шесть месяцев и прожиточный минимум на каждого члена семьи. В то же время максимальная сумма выплаты не может превышать прожиточный минимум на одного человека, который в 2026 году составляет 3209 гривен.

Почему группа инвалидности не гарантирует выплаты?

Одна из главных причин, почему многие люди не получают помощь это то, что в Украине действует сложная система подтверждения права на нее. Государство проверяет не только сам факт инвалидности, как рассказывает Пенсионный фонд, но и:

действительно ли человек действительно нуждается в постоянном постороннем уходе;

есть ли медицинское заключение;

кто именно осуществляет уход;

проживают ли люди вместе;

ведут ли совместный быт.

Поэтому само наличие I группы инвалидности не означает автоматического назначения компенсации. Именно здесь возникает больше всего недоразумений среди семей, которые ошибочно считают, что выплаты начисляют автоматически.

Важно! Помощь на уход назначают на шесть месяцев с ежемесячной выплатой средств. В то же время для неработающих пенсионеров или людей с инвалидностью срок поддержки может быть длиннее – до одного года. Для этого необходимо подать заявление и подтвердить отсутствие работы трудовой книжкой или данными из Реестра застрахованных лиц.

Почему государство начало оплачивать уход родственников?

Система компенсаций за уход в Украине постепенно стала ответом на проблему, которую государство уже не может полностью закрывать через интернатные учреждения или социальные службы. Украина сталкивается сразу с несколькими тенденциями:

население стремительно стареет;

растет количество людей с инвалидностью;

не хватает социальных работников;

часть семей разделена из-за войны и миграции.

В результате именно семья все чаще берет на себя функции долговременного ухода. Фактически государство признает, что без родственников система социальной поддержки просто не сможет справиться с нагрузкой.

Справочно: Именно поэтому компенсации сегодня выполняют не только социальную, но и экономическую функцию, то есть частично компенсируют утраченный доход для человека, который вынужден постоянно ухаживать за близким.

Почему эта проблема будет становиться еще более масштабной?

Эксперты прогнозируют, что спрос на такие компенсации будет только расти в ближайшие годы. Причина не только в старении населения. После полномасштабной войны Украина постепенно сталкивается с увеличением количества людей, которые нуждаются в длительном домашнем уходе из-за ранения, инвалидности или тяжелых хронических заболеваний.

Однако профессиональная система длительного ухода в Украине остается слабо развитой. Именно поэтому государство фактически переходит к модели, где основной уход обеспечивают семьи, а бюджет лишь частично компенсирует им финансовую нагрузку.

