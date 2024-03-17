Мобилизация, налогообложение или раскрытие банковской тайны: причины уменьшения депозитов

Украинцы стали чаще снимать средства с банковских счетов. Как оказалось бить тревогу по этой ситуации пока не стоит, ведь есть немало факторов, которые могли повлиять на это лишь временно.

Что влияет на решение украинцы снимать деньги со счетов

Как рассказал Илья Несходовский 24 Каналу, на желание людей продолжать свои депозиты в банках могут влиять некоторые инициативы правительства.

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Новый законопроект о мобилизации

что с начала этого года количество депозитов в нацвалюте начало сокращаться. Такой существенный спад произошел впервые с начала полномасштабной войны.

Согласно законопроектом о мобилизации, территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК) смогут накладывать ограничения на уклонистов – это наложение ареста на банковские счета и ценности, хранящиеся в банках, ограничения на выезд за границу, ограничения прав на управление автомобилем и тому подобное.

Налогообложение всех карточных переводов

Законопроект еще не приняли, а глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев заявляет, что блокировка счетов не произойдет.

В соответствии с Национальной стратегии доходов до 2030 года, директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин заявил, что этот документ предусматривает налогообложение переводов с карты на карту по ставке аж 18%.

Но в Минфине быстро опровергли это. Там сообщили, что в тексте стратегии отсутствуют какие-либо слова о поступлении на карту физлица.

Изменения относительно правил хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны

О таких изменениях еще в феврале заявили в Нацбанке. Согласно им возможен доступ налоговой к полным номерам банковских карт украинцев и операций по ним.

Как это работает:

лицо, которое имеет счет в банке, будет полностью идентифицировано,

таким образом, откуда получает лицо средства и куда их переводит будет известно.

что в Нацбанке заявили, что

Кроме того, подобные инициативы руководствуются исключительно десятилетиями кризисов, постоянными сокрытиями доходов и нестабильной тактикой по переводу гривны в валюту.

Динамика на валютном рынке

По словам Ильи Несходовского, сейчас происходит некоторое ослабление гривны. Такие события население воспринимает как риски.

Поэтому исходя из этого, а именно то, что ослабление является долгосрочным, а девальвация может быть больше, чем, например, ставки по депозитам, люди просто вложили средства в валюту,

– объясняет он.

Экономист говорит, что на сегодня отток депозитов – это все-таки временное отклонение от стабильной ситуации.