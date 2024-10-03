Какие гривневые депозиты сейчас приносят наибольшую прибыль

В течение следующей недели в сегменте депозитов сохранится действие двух равнозначных трендов. В частности, будет продолжаться процесс увеличения интереса граждан к наиболее длительным во времени депозитам – от 1 до 2,5 лет.

Что происходит на депозитном рынке

Банкир Дмитрий Замотаев в комментарии 24 Каналу отметил, что на следующей неделе продолжит действовать и обратный тренд – часть граждан вернется в сегмент ультракоротких вкладов.

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Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка У каждого из этих трендов есть достаточно объективных причин. В случае с ультракороткими вкладами – это попытка сохранить имеющиеся средства от обесценивания на фоне энергообстановки, инфляции и увеличения военного сбора. В таком случае речь не идет о получении пассивной прибыли.

Замотаев отмечает, что граждане, которые ориентированы на длительные во времени вклады смогут получить приличную чистую прибыль – до 4%. В целом ситуация в сегменте депозитов складывается в соответствии с обстоятельствами.

Учетная ставка остается на уровне 13%, а снижение ставки по 3-месячным депозитным сертификатам с 16% до 15,5% может несколько "отшлифовать" доходность по части вкладов, однако массового пересмотра ставок не стоит ждать,

– отмечает банкир.

Обратите внимание! Банкир отмечает, что депозитный сегмент сохранит заметный прирост вкладчиков, которые могут распределиться между ультракороткими и длительными вкладами в пропорции 40 на 60.

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