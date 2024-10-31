Будут ли начислять субсидию украинцам с 1 ноября
Источник:ПФУ
Украина имеют возможность уменьшить размер коммунальных платежей, благодаря субсидии. Однако, эту помощь смогут получить не все.
Есть ли возможность оформить субсидию в ноябре
В ноябре украинцы еще могут оформить субсидию. Это повлияет только на время назначения помощи, сообщает ПФУ.
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В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям начиная с 1 декабря – с месяца, в котором состоялось обращение,
– говорится в сообщении ПФУ.
Сейчас в Украине действует упрощенная система оформления субсидии. Достаточно лишь подать заявление и декларацию в ПФУ. Сделать это можно так:
- обратившись в отделение ПФУ;
- подав документы в электронный портал Пенсионного фонда;
- отправить документы почтой на адрес территориального отделения ПФУ.
Сезоны назначения субсидии следующие:
- субсидия на отопительный сезон предоставляется с 1 октября по 30 апреля;
- неотапливаемый – с 1 мая по 30 сентября.
Обратите внимание! Документы о назначении субсидии на твердое и жидкое печное бытовое топливо нужно подать до конца календарного года.