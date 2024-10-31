Будут ли начислять субсидию украинцам с 1 ноября

31 октября 2024, 13:06
Читати новину українською
Автор: Анастасия Зорик

Источник:

ПФУ

Украина имеют возможность уменьшить размер коммунальных платежей, благодаря субсидии. Однако, эту помощь смогут получить не все.

Есть ли возможность оформить субсидию в ноябре

В ноябре украинцы еще могут оформить субсидию. Это повлияет только на время назначения помощи, сообщает ПФУ.

Читайте также Масштабное повышение налогов в Британии: как страна хочет сократить огромный госдолг

В случае подачи документов в период с 1 октября по 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям начиная с 1 декабря – с месяца, в котором состоялось обращение,
– говорится в сообщении ПФУ.

Сейчас в Украине действует упрощенная система оформления субсидии. Достаточно лишь подать заявление и декларацию в ПФУ. Сделать это можно так:

  • обратившись в отделение ПФУ;
  • подав документы в электронный портал Пенсионного фонда;
  • отправить документы почтой на адрес территориального отделения ПФУ.

Сезоны назначения субсидии следующие:

  • субсидия на отопительный сезон предоставляется с 1 октября по 30 апреля;
  • неотапливаемый – с 1 мая по 30 сентября.

Обратите внимание! Документы о назначении субсидии на твердое и жидкое печное бытовое топливо нужно подать до конца календарного года.