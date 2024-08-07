Будут ли выплаты пенсионерам ко Дню Независимости в этом году
7 августа 2024, 08:20Читати новину українською
Часть украинцев сможет получить специальные выплаты ко Дню Независимости. Это альтернатива помощи, которая ранее предоставлялась к 9 мая.
Какой размер этих выплат
Выплаты ко Дню Независимости в этом году варьируются в пределах 450 – 3 100 гривен. Все зависит от категории, к которой принадлежит лицо.
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Какие выплаты стоит ожидать:
- 3 100 гривен – гражданам, которые имеют особые заслуги перед Родиной;
- 3 100 гривен – для лиц с инвалидностью вследствие войны I группы;
- 2 900 гривен – II группы;
- 2 700 гривен – III группы;
- 1 000 гривен – участникам боевых действий;
- 450 гривен – бывшие узники концентрационных лагерей, гетто и других мест принудительного содержания и так далее.
Также указанные надбавки получат члены семей лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной, или погибли в результате участия в войне. Женам и мужьям такая доплата предоставляется, если они повторно не женились (не выходили замуж).Обратите внимание! Пенсионерам такая надбавка добавляется автоматически к основному размеру пенсии.