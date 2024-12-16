Доплата 70 тысяч гривен для военных: кто может получить эти средства

В этом году для военных была внедрена специальная надбавка – 70 тысяч гривен. Это одна из норм закона о мобилизации в Украине.

Кому начисляется такая доплата

Заместитель начальника финслужбы одного из подразделений Вооруженных Сил Украины рассказал, что выплата 70 тысяч гривен начисляется за каждые 30 дней выполнения боевых задач на линии соприкосновения, сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Обратите внимание! Речь идет о задачах, выполняемых на расстоянии до первого эшелона обороны или наступления до ротного опорного пункта.

Финансист объясняет, что право на получение 70 тысяч есть тогда, когда служащий выполнял специальные задачи в течение 30 дней отчетного месяца.

То есть, если к примеру, в сентябре военный выполнял соответствующие виды боевых задач 20 дней, а в октябре еще 15 дней, то именно по состоянию на конец октября такой военный приобретет право на выплату 70 000 гривен (которая, соответственно, будет выплачена в ноябре), а также за ним сохраняется 5 неоплаченных дней,

– объясняет финансист.

То есть, течение года военнослужащий может получать такую помощь несколько раз.

Заметьте! Указанная доплата никак не препятствует начислению доплаты в размере 100 тысяч гривен за выполнение специальных заданий.