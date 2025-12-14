Не все годы работы идут в пенсию: что точно не засчитают

Не каждый отработанный год автоматически засчитывается в страховой стаж. Начиная с 2026 года это может стать особенно критичным, ведь некоторые периоды трудовой деятельности не будут учитываться при начислении пенсии.

Какие работы стажа потеряют украинцы в 2026 году?

Даже годы обучения в вузах или колледжах могут не добавляться к вашему страховому стажу. С 2026 года это станет особенно важным для тех, кто рассчитывает на пенсию, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

А дело в том, что в стаж засчитываются только те периоды, за которые уплачен Единый социальный взнос (ЕСВ). Соответственно не учитывается:

обучение в вузах и колледжах после 2004 года, ведь эти годы не являются страховыми, даже если студент работал неполный день;

работа без официального оформления;

договоры гражданско-правового характера до 2016 года, когда взносы не начислялись;

работа до 2004 года без записей в трудовой книжке.

Впрочем, некоторые "потерянные" годы можно подтвердить документально через справки, акты сверки или свидетельствами коллег. Также периоды работы, что были осуществлены до 1 января 1992 года в государствах бывшего СССР, при определенных условиях также могут быть зачислены в страховой стаж, если человек проживает в Украине.

Важно! Украинцы, которые работали за рубежом, могут включать этот период в свой страховой стаж при условии подтверждения документами из соответствующей страны.

Сколько нужно приобрести стаж для выхода на пенсию?

Пенсионный фонд Украины уточняет, что требования к страховому стажу растут: для пенсии в 60 лет в 2026 году нужно иметь не менее 33 лет подтвержденной работы, а для пенсии в 65 лет минимальная планка остается 15 лет.

К тому же с 2026 года завершается переход на электронный учет трудовой деятельности. Если определенные периоды не внесены в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования, они могут не учитываться при расчете пенсии.

Что еще нужно знать о страховом стаже в Украине?