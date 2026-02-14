Годы, которые выгоднее учесть при выходе на пенсию: эксперт объяснил, какие это периоды

На итоговую сумму пенсионных выплат при оформлении пенсии влияет выбор лет стажа. Дело в том, что в соответствии с законодательством, пенсионер может самостоятельно влиять на расчет, выбирая самые выгодные периоды трудовой деятельности.

Какие годы могут увеличить размер пенсии?

Как объясняет эксперт по пенсионному законодательству Сергей Коробкин для издания "На пенсии", из-за того, что пенсия связана с заработной платой, важно чтобы в формуле расчета были именно те годы, когда доход был максимальным.

Читайте также Правила по пенсиям могут изменить: к чему готовиться украинцам

Сейчас ПФУ использует сведения о заработной плате с 1 июля 2000 года. Они уже содержатся в электронных реестрах, но в отдельных случаях важно учесть и более ранние периоды работы.

По словам эксперта, заработок за предыдущие годы (до 1 июля 2000 года), можно учесть по личному желанию будущего пенсионера.

Также если страховой стаж после 1 июля 2000 года составляет менее 5 лет.

Обратите внимание! Справки о зарплате до 2000 года принимается только при наличии подтверждения первичными бухгалтерскими документами (архивы).

Таким образом, Коробкин рассчитал, что если человек выходит на пенсию в 2026 году, то ПФУ автоматически учитывает заработную плату за период 2000 – 2026 годы. А те, кто в 1980 – 1990-х годах имел высокий официальный доход, может подать справки об этих доходах.

Это выгодно из-за того, что увеличивается средний коэффициент заработка, а соответственно, и размер пенсии.

Как проверить свой стаж?

Украина могут получить информацию о своем трудовом и страховом стаже онлайн с помощью "Дії". Речь идет о получении официальных справок ОК-5 и ОК-7, содержащих данные о страховом стаже и доходов, с которых уплачивались взносы в ПФУ.

Для того, чтобы заказать справку в "Дії" нужно авторизоваться, а дальше в разделе "Справки" выбрать ОК-5 и ОК-7 и нажать заказать.

Через портал "Дія" справку можно получить после авторизации через BankID, электронную подпись или Дія.Підпис. Далее нужно перейти в раздел "Пенсии, льготы и помощь", выбрать нужную справку, проверить личные данные и подтвердить формирование документа.

В то же время справку о страховом стаже можно получить и лично в отделении ПФУ, или онлайн, авторизовавшись на веб-портале Фонда с помощью КЭП, ID.GOV.UA или Дія.Підпису.

Какая пенсия будет после 40 лет стажа?