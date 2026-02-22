Через эти годы пенсия может быть меньше: что надо проверить уже сейчас
При оформлении пенсии многие граждане не учитывают, что выбор периодов страхового стажа может существенно повлиять на размер выплат. Однако закон позволяет включать в расчет наиболее выгодные годы с более высокими показателями заработка, что напрямую увеличивает итоговую сумму пенсии.
Какие годы стажа делают пенсию больше?
Возможность повлиять на будущий размер пенсии заложена непосредственно в законодательстве, однако на практике этим правом пользуются не все, объясняет эксперт по пенсионному праву Сергей Коробкин.
Дело в том, что алгоритм расчета позволяет сформировать более выгодную базу для начисления, если правильно подойти к выбору периодов заработка. Ключевым фактором является не только количество лет страхового стажа, но и соотношение индивидуальной зарплаты к средней по стране в конкретные годы.
Обратите внимание! Именно этот показатель формирует коэффициент заработка, который непосредственно влияет на итоговый размер выплат.
Данные о доходах после 1 июля 2000 года учитываются автоматически, ведь они уже содержатся в реестрах Пенсионный фонд Украины. Дополнительных справок за этот период подавать не нужно. Однако закон допускает включение и более ранних лет работы.
Когда стоит обратиться в архивы?
Согласно статье 40 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", основой для расчета является заработок после июля 2000 года. В то же время доходы до этой даты могут быть учтены:
- по заявлению лица;
- если после 2000 года страховой стаж составляет менее пяти лет.
Важное условие такой манипуляции, это подтверждение первичными бухгалтерскими документами. Без архивных сведений такие периоды в расчет не включаются.
Например! Если человек выходит на пенсию в 2026 году, по умолчанию учтут заработок за 2000 – 2026 годы. Но те, кто имел высокие официальные доходы в 1980 – 1990-х, могут улучшить свой индивидуальный коэффициент, подав архивные справки.
В результате меняется средний показатель заработка, а вместе с ним и размер ежемесячной пенсии.
Какие новые требования к стажу в Украине?
В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь более 33 лет страхового стажа. Если его меньше, право на пенсию возникает позже: в 63 года при наличии 23 – 33 лет стажа и в 65 лет нужно уже 15 – 23 года.
Так что, перед оформлением пенсии целесообразно не ограничиваться формальным подсчетом стажа. Анализ структуры заработка за разные периоды может стать инструментом реального увеличения выплат.
Заблаговременная проверка документов и продуманный выбор лет для расчета позволяют избежать финансовых потерь в будущем.