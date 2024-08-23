Нацбанк обновил курсы валют: евро достигает почти 46 гривен
23 августа 2024, 16:00Читати новину українською
Пока курс доллара дешевеет всего лишь на 1 копейку, курс евро без 2 копеек составляет 46 гривен. С новой недели цена обеих валют несколько просядет.
Официальный курс 23 августа
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,28 гривны. То есть цена валюты упала на 1 копейку.
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Официальный курс евро взамен составляет 45,98 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 9 копеек.
По состоянию на 26 августа, курс от НБУ будет такой:
- доллар – 41,22 гривны,
- евро – 45,84 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 23 августа курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,10 гривны, а продажа – 41,55 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 41,16 гривны, а продажа – 41,58 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,35 гривны, а продажа – 41,45 гривны.
Какой курс будет в сентябре
В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что в начале осени возможен рост курсовых показателей.
Напомню, что изменения курсов валют станет объективным ответом на рост инфляции (по итогам года она может составить 8,5%). Однако, как это наблюдается с начала года, никакие изменения не будут резкими, разрушительными, с сохранением попеременных трендов с восходящего на нисходящий и наоборот.
- Поэтому, официальный курс доллара может остановиться на уровне 41,3 – 41,8 гривны за доллар,
- Допустимый коридор валютных на межбанке: 41,2 – 42 гривны за доллар, а на наличном рынке – 41,2 – 42,2 гривны.