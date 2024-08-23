Нацбанк обновил курсы валют: евро достигает почти 46 гривен

Пока курс доллара дешевеет всего лишь на 1 копейку, курс евро без 2 копеек составляет 46 гривен. С новой недели цена обеих валют несколько просядет.

Официальный курс 23 августа

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,28 гривны. То есть цена валюты упала на 1 копейку.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,98 гривны. Соответственно, цена этой валюты выросла на 9 копеек.

По состоянию на 26 августа, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,22 гривны,

евро – 45,84 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 23 августа курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,10 гривны , а продажа – 41,55 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 41,16 гривны , а продажа – 41,58 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,35 гривны, а продажа – 41,45 гривны.

Какой курс будет в сентябре

В комментарии 24 Канала банкир Тарас Лесовой отметил, что в начале осени возможен рост курсовых показателей.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Напомню, что изменения курсов валют станет объективным ответом на рост инфляции (по итогам года она может составить 8,5%). Однако, как это наблюдается с начала года, никакие изменения не будут резкими, разрушительными, с сохранением попеременных трендов с восходящего на нисходящий и наоборот.

Поэтому, официальный курс доллара может остановиться на уровне 41,3 – 41,8 гривны за доллар,

Допустимый коридор валютных на межбанке: 41,2 – 42 гривны за доллар, а на наличном рынке – 41,2 – 42,2 гривны.