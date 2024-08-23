Офіційний курс 23 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,28 гривні. Тобто ціна валюти впала на 1 копійку.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,98 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти виросла на 9 копійок.

Станом на 26 серпня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,22 гривні,

євро – 45,84 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 23 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,10 гривні , а продаж – 41,55 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,16 гривні , а продаж – 41,58 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,35 гривні, а продаж – 41,45 гривні.

Який курс буде у вересні

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зауважив, що на початку осені можливе зростання курсових показників.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Нагадаю, що зміни курсів валют стане об’єктивною відповіддю на зростання інфляції (за підсумками року вона може скласти 8,5%). Однак, як це спостерігається від початку року, жодні зміни не будуть різкими, руйнівними, зі збереженням поперемінних трендів з висхідного на спадний і навпаки.

Відтак, офіційний курс долара може зупинитися на рівні 41,3 – 41,8 гривні за долар,

Допустимий коридор валютних на міжбанку: 41,2 – 42 гривні за долар, а на готівковому ринку – 41,2 – 42,2 гривні.

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